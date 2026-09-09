Китай жёстко осадил Японию за требование убрать памятник советскому воину в Хабаровске

Пекин призвал Токио пересмотреть отношение к собственной истории после того, как японский премьер потребовала демонтировать мемориал победы СССР над Японией.
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В данном случае реакция Китая более адекватная по своей жёсткости, в отличие от нашего пустого отбрёхивания!