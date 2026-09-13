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Песков: ВС России не били по всем целям на Украине подряд

Песков: ВС России не били по всем целям на Украине подряд

Российские военные не наносили удары по всем целям на Украине подряд. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ИС «Вести».

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