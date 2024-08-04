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Индии нужно 75 лет, чтобы душевой доход жителей достиг четверти от США

Индии нужно 75 лет, чтобы душевой доход жителей достиг четверти от США

Более 100 стран, включая Индию, столкнутся с серьезными препятствиями на пути к тому, чтобы стать странами с высоким уровнем дохода в ближайшие несколько десятилетий, и Дели может потребоваться почти 75 лет только для того, чтобы достичь четверти дохода на душу населения в США, говорится в докладе Всемирного банка.

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