Индии нужно 75 лет, чтобы душевой доход жителей достиг четверти от США

Более 100 стран, включая Индию, столкнутся с серьезными препятствиями на пути к тому, чтобы стать странами с высоким уровнем дохода в ближайшие несколько десятилетий, и Дели может потребоваться почти 75 лет только для того, чтобы достичь четверти дохода на душу населения в США, говорится в докладе Всемирного банка.