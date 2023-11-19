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  • Нина
    🙏🙏🙏🙏🙏Зoя Ивановна ехал...
  • lenivka
    Мы переехали с севера.Так в первые годы у нас перебывали все знакомые.Даже те,которые лет по 20 не выезжали в отпуска...Впервые за много ...
  • Николай
    Были такие темы. Тут сильно мало аудитории для срача, так что не взлетит. На других форумах взлетало и фонтанировало ...Женщины за 40 бес...

Пять минут хорошего настроения. Путешествия

Пять минут хорошего настроения. Путешествия

Папинадочка За свою жизнь я уже совершила 50 круизов… правда вместе с Землей… вокруг Солнца… (жизненно) Экскурсовод обращается к туристам:— Если уважаемые дамы замолчат, вы услышите рев Ниагарского водопада.

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