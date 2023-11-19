Пять минут хорошего настроения. Путешествия

Папинадочка За свою жизнь я уже совершила 50 круизов… правда вместе с Землей… вокруг Солнца… (жизненно) Экскурсовод обращается к туристам:— Если уважаемые дамы замолчат, вы услышите рев Ниагарского водопада.
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