В правительстве назвали приоритеты внешней политики РФ

Россия готова вместе с Китаем и Монголией работать для процветания стран. Один из приоритетов во внешней политике Москвы - укрепление дружественных отношений с Пекином и Улан-Батором - близкими соседями и стратегическими партнерами.
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