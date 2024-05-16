#Сводка на утро 16 мая 2024 г. ▪Вторую ночь противник атакует Крым и Севастополь ракетным вооружением.
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#Сводка на утро 16 мая 2024 г. ▪Вторую ночь противник атакует Крым и Севастополь ракетным вооружением.
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