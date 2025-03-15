Жителям самой веселой деревни в Карелии вовсе не смешно

Конфликт киндасовцев с туристическим бизнесом длится уже несколько лет Жители деревни Киндасово борются с планами по переводу земельных участков под рекреацию и туризм, которые активно продвигаются местными предпринимателями и депутатами Пряжинского поселкового совета.