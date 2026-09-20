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Сын Алены Свиридовой сделал предложение студентке ГИТИСа: кольцо с бриллиантом и ревность на реалити

Сын Алены Свиридовой сделал предложение студентке ГИТИСа: кольцо с бриллиантом и ревность на реалити

22-летний Григорий Мирошниченко принял судьбоносное решение и позвал свою возлюбленную замуж. .

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