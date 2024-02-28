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Не только о футболе

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Пента-трик Холанда и 4 ассиста де Брюйне, Мбаппе на ужине у Макрона, матч «Реала» перенесут из-за Тейлор Свифт, капитаны на Кубке Первого канала и другие новости

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Лена Мисько
Название одной из команд в футбольном квизе в Санкт-Петербурге. Форварда по-прежнему помнят и чтут в Северной столице!
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Организация феминисток Шотландии жиру бесится.
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