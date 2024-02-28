Пента-трик Холанда и 4 ассиста де Брюйне, Мбаппе на ужине у Макрона, матч «Реала» перенесут из-за Тейлор Свифт, капитаны на Кубке Первого канала и другие новости

1. «Манчестер Сити» разгромил «Лутон» в Кубке Англии – 6:2! Холанд сделал пента-трик, де Брюйне отдал Эрлингу 4 голевые передачи.
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