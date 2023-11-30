Токаев «зачистил» свою армию от «натовских» офицеров, и назначил на руководящие должности выпускников Российской академии Генштаба

Махамбет Толеугазин

... Геть, окончивших натовские курсы паркетных офицеришек из ВС РК ... не хай овец пасут в бескрайних пампасах моей любимой страны ... на должности ставить только настоящих офицеров окончивших советские и российские военные училища и академии ... И быть посему ...