Добрый Мир
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Добрый Мир

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Токаев «зачистил» свою армию от «натовских» офицеров, и назначил на руководящие должности выпускников Российской академии Генштаба

Токаев «зачистил» свою армию от «натовских» офицеров, и назначил на руководящие должности выпускников Российской академии Генштаба

96K прочитали Недавно президент Казахстана Токаев сделал то, чего от него в российском руководстве совершенно не ждали.

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Комментарии
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Махамбет Толеугазин
... Геть, окончивших натовские курсы паркетных офицеришек из ВС РК ...  не хай овец пасут в бескрайних пампасах моей любимой страны ... на должности ставить только настоящих офицеров окончивших советские и российские военные училища и академии ... И быть посему ...
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