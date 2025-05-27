У Елены Бережной — инсульт. Правозащитницу необходимо немедленно включить в списки на обмен

На фоне продолжающихся репрессий в отношении инакомыслящих на Украине стало известно об инсульте у правозащитницы Елены Бережной, приговорённой к 14 годам лишения свободы по обвинению в «государственной измене».
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