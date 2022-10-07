Мировое обозрение

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Байден: Путин не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия

Байден: Путин не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия

Президент Соединенных Штатов Джо Байден считает, что мир впервые со времен Карибского кризиса сталкивается с прямой угрозой применения ядерного оружия при условии, что ситуация продолжит развиваться так, как она развивается в настоящее время.

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