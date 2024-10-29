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Оганесян о диагнозе сына от Черно и опасениях: «У меня по генетике эпилептиков нет. Что касается Саши — не знаю»

Оганесян о диагнозе сына от Черно и опасениях: «У меня по генетике эпилептиков нет. Что касается Саши — не знаю»

Почти две недели назад сын Саши Черно и Иосифа Оганесяна попал в реанимацию. Родители предположили, что у мальчика случился приступ эпилепсии.

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