Если нечем заменить Китай или Когда ситуация диктует

Ринат Ахметуллин

А кто думал что будет по другому? У Китая есть один верный и надёжный друг - это Китай! Естественно они видят, что деваться России сейчас практически некуда, обложили со всех сторон и если не договариваться в верхах, то китайские бизнесы будут только борзеть дальше. Они уже скидку на газ не просят, а практически требуют по таким же практически ценам, как для внутреннего потребителя России. Хорошо ещё что народ поднялся в Иркутской области когда китаезы там построили завод высасывать чистую воду из Байкала. А центральной власти невдомек что там творится, они дружат. Земля которую китайцы возделывают на Дальнем Востоке, после нескольких лет возделывания товарищами из Китая, стоит мертвая, они её убивают всякой химией, выкачивают все соки и переходят на новое место. Скоро угробят все там, почему молчит пресса, где возмущения, где общественное мнение? Дружба дружбой, а табачок врозь, да и не друзья они нам, так только по пути пока... Они просто знают, если запад угробить, тьфу-тьфу нас, то после займётся Китаем. Мы для них чисто буфер. Такие дела друзья!