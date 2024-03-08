Органы прокуратуры Китая усилили защиту несовершеннолетних и женщин: доклад

Пекин, 8 марта /Синьхуа/ -- Органы прокуратуры Китая приложили усилия для обеспечения здорового развития несовершеннолетних, защиты прав и интересов женщин, говорится в опубликованном в пятницу докладе о работе Верховной народной прокуратуры /ВНП/ КНР.
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