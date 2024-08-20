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Москвичам назвали дату окончания летней погоды

Москвичам назвали дату окончания летней погоды

Метеорологическое лето в Москве завершится вместе с календарным — 1 сентября. Дату окончания летней погоды жителям столицы назвал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с телеканалом «Звезда».

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