Могут не дождаться: в Магнитогорске онкобольные по месяцу ждут приёма у врача

Очередь за талонами добавляет еще около 5 часов к ожиданию.В Магнитогорске онкобольные жалуются в паблике ВК "Чёрное&Белое Магнитогорск", что не могут быстро попасть к на прием к онкологу и пройти обследования: ожидание составляет больше месяца.