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Могут не дождаться: в Магнитогорске онкобольные по месяцу ждут приёма у врача

Могут не дождаться: в Магнитогорске онкобольные по месяцу ждут приёма у врача

Очередь за талонами добавляет еще около 5 часов к ожиданию.В Магнитогорске онкобольные жалуются в паблике ВК "Чёрное&Белое Магнитогорск", что не могут быстро попасть к на прием к онкологу и пройти обследования: ожидание составляет больше месяца.

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