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Закон, порядок, государство

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На полигоне Алагяз определили лучших разведчиков военной базы ЮВО

На полигоне Алагяз определили лучших разведчиков военной базы ЮВО

Разведчики совершили марш-бросок на 20 километров в полной выкладке, отработали скрытное передвижение, приемы маскировки и продемонстрировали навыки в разведке местности с применением современных комплексов и средств беспилотной авиации.

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