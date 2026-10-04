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«Краснодар» рассматривает форварда «Атлетико Паранаэнсе» Вивероса на замену Кордобе. Бразильский клуб оценивает колумбийца в 30 млн евро (Sport24)

« Краснодар » рассматривает нападающего «Атлетико Паранаэнсе» и сборной Колумбии Кевина Вивероса в качестве замены Джону Кордобе , сообщает Sport24.

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