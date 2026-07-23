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Airbus взялся за полную перестройку авиалайнера: компания готовит новую «нервную систему» для пассажирских самолетов

Airbus взялся за полную перестройку авиалайнера: компания готовит новую «нервную систему» для пассажирских самолетов

Региональных и среднемагистральныхAirbus объявила о начале нового этапа программы LEIA (Large Scale Integration Demonstrator of Hybrid Electrical Architecture), в рамках которой будет создана и испытана гибридно-электрическая энергетическая архитектура для пассажирских самолетов следующего поколения.

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