Airbus взялся за полную перестройку авиалайнера: компания готовит новую «нервную систему» для пассажирских самолетов

Региональных и среднемагистральныхAirbus объявила о начале нового этапа программы LEIA (Large Scale Integration Demonstrator of Hybrid Electrical Architecture), в рамках которой будет создана и испытана гибридно-электрическая энергетическая архитектура для пассажирских самолетов следующего поколения.
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