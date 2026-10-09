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Царьград

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Силуанов обсудил с Абрамовой 50,7 млрд рублей для Удмуртии

Силуанов обсудил с Абрамовой 50,7 млрд рублей для Удмуртии

Антон Силуанов провел встречу с Ольгой Абрамовой, обсудив социально-экономическое развитие Удмуртии. Поставленные задачи включают в себя распределение более 50 млрд рублей из федерального бюджета и реконструкцию набережной в Ижевске.

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