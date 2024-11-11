Поступают сообщения о том, что под ударами наших войск противник покинул юго-восточную часть Юрьевки Поступает информация о дальнейшем продвижении российских войск на Покровско-Кураховском направлении.
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Поступают сообщения о том, что под ударами наших войск противник покинул юго-восточную часть Юрьевки Поступает информация о дальнейшем продвижении российских войск на Покровско-Кураховском направлении.
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