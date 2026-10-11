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С горящего танкера в Персидском заливе спасены 22 моряка

С горящего танкера в Персидском заливе спасены 22 моряка

Jon Gambrell/AP/TASS Береговая охрана ОАЭ спасла 22 моряка в борта загоревшегося танкера в Персидском заливе.

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