В ходе погони была открыла стрельба. Иномарка перевернулась. Одного из боевиков задержали, остальные скрылись в лесу.
RT: двух террористов задержали после трагедии в «Крокус Сити Холле»
Комментарии
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Nikolay Kuchkov
Кого нужно благодарить за этих жителей Таджикистана!?Уж, не Хуснулина ли, наводнившего Россию мигрантами?
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22 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Блин в одной статье пишут всех задержали в другой троих в 3 двоих афтары вв определитесь.
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21 час.
Nikolay Kuchkov
«Глава ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе всех 4 террористов, непосредственно участвовавших в теракте в "Крокусе"», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.
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21 час.
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