RT: двух террористов задержали после трагедии в «Крокус Сити Холле»

Nikolay Kuchkov Кого нужно благодарить за этих жителей Таджикистана!?Уж, не Хуснулина ли, наводнившего Россию мигрантами?

Алексадр Вовк-Михайлов Блин в одной статье пишут всех задержали в другой троих в 3 двоих афтары вв определитесь.