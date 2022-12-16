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За парковку у мусорных контейнеров наказаны десятки водителей Приморья

За парковку у мусорных контейнеров наказаны десятки водителей Приморья

Автовладельцам, чьи машины мешают проезду мусоровозов, грозят штрафы, а в отдельных случаях и эвакуация транспортных средств, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на правительство Приморского края.

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