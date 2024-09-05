Анна Михалкова появилась на премьере в новом имидже

Актриса Анна Михалкова пришла на премьеру сериала «Трасса» с новой стрижкой. Анна Михалкова давно работает в киноиндустрии и преодолела сложности, связанные с лишним весом и стеснением раздеваться перед камерой.
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