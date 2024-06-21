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США готовы заключить новое соглашение с Россией по ядерному оружию

США готовы заключить новое соглашение с Россией по ядерному оружию

Согласно заявлению представителя Совета национальной безопасности США, Вашингтон готов обсудить с Россией формат нового соглашения, которое заменит Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

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