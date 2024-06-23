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В Германии назвали условия для пребывания украинцев стране

Наличие работы должно стать обязательным условием пребывания украинцев на территории Германии, в противном случае им необходимо будет возвращаться на родину, заявил председатель земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в Бундестаге (парламенте ФРГ) Александер Добриндт газете Bild.

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