В Германии назвали условия для пребывания украинцев стране

Наличие работы должно стать обязательным условием пребывания украинцев на территории Германии, в противном случае им необходимо будет возвращаться на родину, заявил председатель земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в Бундестаге (парламенте ФРГ) Александер Добриндт газете Bild.