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Зеленский назвал «нормандский формат» единственной площадкой по урегулированию Донбасского конфликта

Зеленский назвал «нормандский формат» единственной площадкой по урегулированию Донбасского конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский на назвал «нормандский формат» (Германия, Франция, Россия и Украина) единственной площадкой, в рамках которой возможно решать вопрос об урегулировании конфликта на Донбассе.

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