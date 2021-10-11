Зеленский назвал «нормандский формат» единственной площадкой по урегулированию Донбасского конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский на назвал «нормандский формат» (Германия, Франция, Россия и Украина) единственной площадкой, в рамках которой возможно решать вопрос об урегулировании конфликта на Донбассе.
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