Политолог Кот: план Трампа по Украине нереализуем

Политолог Юрий Кот в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал предложение советников кандидата в президенты США Дональда Трампа заморозить конфликт на Украине, проведя границы по линии боевого соприкосновения.
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