21 октября в Крыму ожидаются туманы. В Симферополе туман. Температура воздуха днём до +18°C, а ночью опустится до +9°C.
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