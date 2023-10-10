Защитник "Тампы" Сергачев не поддержал Задорова, который участвовал в ЛГБТ-акции

Защитник американского клуба "Тампа-Бэй Лайтинг" Михаил Сергачев в интервью на YouTube-канале "Осторожно: Собчак" высказался о том, что игрок "Калгари Флэймз" Никита Задоров выходил на раскатку в свитере радужного цвета.
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