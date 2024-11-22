Найден единственный способ обуздать инфляцию в России

Единственный способ снизить инфляцию в России — это расширить предложение. Так полагают экономисты Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв, Михаил Гусев и Филипп Некрасов.
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