В Госдуме предложили распространить программу льготной ипотеки на вторичный рынок недвижимости

В Госдуме предложили распространить программу «Семейная ипотека» на вторичный рынок недвижимости. Об этом заявил «Парламентской газете» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии