Toyota закрывает заводы из-за фальсификации тестов безопасности

Компании Toyota пришлось останавливать производственные линии своего дочернего ответвления Daihatsu. Уже не один год ведется правительственное расследование о фальсификации отчетов по безопасности автомобилей.
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