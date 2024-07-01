Песков: Россия открыта для любого диалога по Украине для достижения своих целей

Российская Федерация открыта для любого диалога по Украине для достижения своих целей. На это в ходе сегодняшнего разговора с журналистами указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, информирует РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии