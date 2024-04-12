Эта странная штука на фото - не инопланетная форма жизни, а обычная Асцидия, обитающая в наших океанах.
Асцидия
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Эта странная штука на фото - не инопланетная форма жизни, а обычная Асцидия, обитающая в наших океанах.
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