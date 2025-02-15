Топ-10 самых агрессивных пород кошек со сложным характером

Самая маленькая и милая кошка — это все равно хищник, которым повелевают инстинкты. И даже если питомец всю жизнь живет в квартире, то ему все равно необходимо удовлетворять свои потребности: выслеживать, преследовать и «убивать» добычу.
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