Президенту Южной Кореи грозит импичмент и после отмены военного положения

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель нарушил процедуру введения военного положения. О последствиях рассказала профессор специализированной юридической магистратуры Университета Коре Чха Чжин А в эфире южнокорейского телеканала SBS.
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