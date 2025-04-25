Италия не станет исполнять ордер на «арест» Путина

Министерство юстиции Италии не приняло мер по выполнению ордера в отношении президента РФ Владимира Путина, выданного в марте 2023 года Международным уголовным судом, юрисдикцию которого РФ и многие страны, включая США и КНР, не признают, соответствующие документы так и не были переданы в прокуратуру, говорится в материале газеты Corriere della Sera.
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