Италия не станет исполнять ордер на «арест» Путина

Министерство юстиции Италии не приняло мер по выполнению ордера в отношении президента РФ Владимира Путина, выданного в марте 2023 года Международным уголовным судом, юрисдикцию которого РФ и многие страны, включая США и КНР, не признают, соответствующие документы так и не были переданы в прокуратуру, говорится в материале газеты Corriere della Sera.