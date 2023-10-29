Медведев предложил почувствовать разницу между митингами за Палестину и Украину

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале опубликовал фотографии митингов в поддержку Палестины и Украины среди граждан других стран, и предложил "почувствовать разницу".
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