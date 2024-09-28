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«Военная хроника»: Израиль ликвидировал почти всё руководство «Хезболлы»

«Военная хроника»: Израиль ликвидировал почти всё руководство «Хезболлы»

Израильская армия ликвидировал почти всё руководство шиитской «Хезболлы», пишет «Военная хроника». В публикации отмечается, что Израиль ликвидировал всё руководство движения, кроме одного человека — командира Абу Али Рида.

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