Путь разъединения: расширение ЕС замедлилось из-за отсутствия консенсуса

Процесс расширения ЕС замедлился из-за разногласий внутри объединения. В частности, это касается Северной Македонии — ее вступление блокируют страны-соседи, заявил «Известиям» премьер республики Христиан Мицкоски.
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