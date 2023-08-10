Neva.Today

8 817 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Поплавская
    Что стыдно за свои дороги это хорошо. Но вопросик соскочил: "А как давно ваши темнокожие партнеры по своей африке  по...После визита темн...
  • карла карлова
    Смешно, аж 15 человек!А сколько  "цифр с кучей ноликов " топчатся по российской земле нелегально?В Петербурге сотр...
  • Юрий Кушнарев
    ну вот, только захотеть,проявить волю и нелегальные каналы завоза. игиловцев стали каждый день вскрывать.Даже не хоче...В Петербурге сотр...

«Автотор» предложил перезапустить завод Hyundai в Петербурге

«Автотор» предложил перезапустить завод Hyundai в Петербурге

Калининградский завод «Автотор» заинтересовался мощностями петербургского завода Hyundai. Возможно, на бывшей площадке корейского автопроизводителя будут собирать не только традиционные машины, но и гибриды, работающие на газомоторном топливе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх