«Автотор» предложил перезапустить завод Hyundai в Петербурге

Калининградский завод «Автотор» заинтересовался мощностями петербургского завода Hyundai. Возможно, на бывшей площадке корейского автопроизводителя будут собирать не только традиционные машины, но и гибриды, работающие на газомоторном топливе.
Калининградский завод «Автотор» заинтересовался мощностями петербургского завода Hyundai. Возможно, на бывшей площадке корейского автопроизводителя будут собирать не только традиционные машины, но и гибриды, работающие на газомоторном топливе.
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