Фрэнк Вогель: «У нас нет упаднических настроений. «Финикс» не хочет, чтобы сезон заканчивался»

«У нас в коллективе нет упаднических настроений. «Финикс» не хочет, чтобы сезон заканчивался. Мы очень хотим побеждать, так что испытываем сейчас большое разочарование.
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