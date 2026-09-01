Воскобойник: население Украины может сократиться до 15 млн человек к концу века

Население Украины может сократиться до 15 млн человек к концу XXI века, если властям не удастся остановить депопуляцию.
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