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Израильская армия назвала число потерь с начала эскалации конфликта в Газе

Израильская армия назвала число потерь с начала эскалации конфликта в Газе

С начала эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) потеряла 347 человек, заявил в пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари.

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Комментарии
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Лев Добрый
И кто должен поверить в эти цифры -ХАМАС? 👀😱😜👈
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