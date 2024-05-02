США уничтожают репутацию МУС. Почему это выгодно России – экспертный анализ

США уничтожают остатки репутации Международного уголовного суда (МУС) у всех на глазах. Именно усилиями Америки и коллективного Запада в МУС добиваются отмены расследования в отношении Израиля, который подозревается в многочисленных военных преступлениях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии