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США уничтожают репутацию МУС. Почему это выгодно России – экспертный анализ

США уничтожают репутацию МУС. Почему это выгодно России – экспертный анализ

США уничтожают остатки репутации Международного уголовного суда (МУС) у всех на глазах. Именно усилиями Америки и коллективного Запада в МУС добиваются отмены расследования в отношении Израиля, который подозревается в многочисленных военных преступлениях.

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