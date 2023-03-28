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Мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку на праздновании дня рождения

В Кемерово 12-летнюю девочку изнасиловали во время празднования дня рождения. Как сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией, школьница вечером 25 марта пришла на праздник к 34-летнему мужчине, который надругался над ней во время вечеринки.

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