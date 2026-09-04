Почти 200 фермерских хозяйств завезут продукцию на астраханский агрофестиваль

А также устроят дегустацию арбузов и мастер-классы по резке овощей. Региональный агрофестиваль, который состоится 12 сентября в Астрахани на территории СЗК «Звездный» и приурочен к празднованию Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, обещает быть масштабным.