Почти 200 фермерских хозяйств завезут продукцию на астраханский агрофестиваль

А также устроят дегустацию арбузов и мастер-классы по резке овощей. Региональный агрофестиваль, который состоится 12 сентября в Астрахани на территории СЗК «Звездный» и приурочен к празднованию Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, обещает быть масштабным.
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